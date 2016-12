Chewelah Bowling Center scores for Dec. 11-22

Here are Chewelah bowling scores for Dec. 11-22



Sunday Night Mixed December 11

League Standings: Tripp Distributing 35.5-20.5, Rozyz Hotshotz 28-28, It Be Us 24.5-31.5, Gandma’s Kids 24-32, Men Scratch Game: Don Durham 219, John Brannock 216, Tom Gouge 209, Scratch Series: John Brannock 618, Don Durham 611, Gene Pearson 570, Handicap Game: Erik Coufal 266, John Branncok 256, Don Durham 249, Handicap Series: John Brannock 738, Gene Pearson 705, Erik Coufal 703, Women Scratch Game: Tina Gleave 189, Jamie Baskin 182, Rosa Lehrbas 140, Scratch Series: Tina Gleave 510, Jamie Baskin 434, Rosa Lehrbas 376, Handicap Game: Tina Gleave 268, Lucinda Lauth 254, Jamie Baskin 251, Handicap Series: Tina Gleave 747, Rosa Lehrbas 694, Lucinda Lauth 674.

CRA Men December 15

League Standings: Durham Motor Sports 34-26, New Tec 33-27, Lane Mt. Silica 29-31, Sporty’s 28-32, WestOne 28-32, Pitts Pro Shop 24-36, Scratch Game: Payton Norvell 236, Aaric Ross 234, Ben Rhodes 230, Scratch Series: Payton Norvell 642, Ben Rhodes 611, Tank Watts 606, Handicap Game: Aaric Ross 293, Kelly Ott 281, Skyler Sandstrom 260, Handicap Series: Aaric Ross 702, Tank Watts 690, Payton Norvell 687, Splits Converted: John Franks 6-10, Jacob Lambert 2-4-10, Wade DeMeerleer 2-4-10, Dan Carlson 3-10.

Eye Openers December 21

League Standings: Timber Rich Ranch 36-28, Schanzenbach CPA 34-30, T.M. Willey Farrier Services 30-34, Hartill’s Mountain Saw & Tractor 28-36, Men Scratch Game: Drew Kofmehl 192, Drew Kofmehl 181, Drew Kofmehl 141, Scratch Series: Drew Kofmehl 514, Women Scratch Game: Tami Gouge 176, Shannon Culverwell 167, Shannon Culverwell 161, Scratch Series: Shannon Culverwell 466, Paula Markham 406, Kay Battin 406.

Congratulations to the first half winner, Timber Rich Ranch!

Wednesday Night Mixed December 21

League Standings: Bowl Chit 35.5-28.5, Valley Drug 33.5-30.5, Odom 32-32, Split for Brains 32-32, Chewelah Floor & Wall 31-33, Wildflower Skin & Sugar Studio 25-39, Men Scratch Game: Tank Watts 235, Steve Hull 233, Marion Ballard 231, Scratch Series: Steve Hull 646, Tank Watts 645, Mike Coy 616, Handicap Game: Marion Ballard 263, Dusty Stark 253, Tank Watts 252, Handicap Series: Steve Hull 697, Tank Watts 696, Dusty Stark 681, Women Scratch Game: Penny Broders 200, Sarah Spencer 192, Tara Borders Dollar 182, Scratch Series: Penny Borders 558, Sarah Spencer 555, Tara Borders Dollar 464, Handicap Game: Tara Borders Dollar 238, Penny Borders 237, Sara Spencer 233, Handicap Series: Sarah Spencer 678, Penny Borders 669, Kayla Hull 640, Splits Converted: Sanna Watts 9-9, Penny Borders 3-10, Gene Pearson 4-5-7, 4-5.

Early Bird December 22

League Standings: Hopkin’s Farming 37-27, Dad’s Espresso 35-29, Redline 34-30, Bi-Polar Bowlers 22-42, Men High Scratch & Handicap Game: Don Durham 213-221, High Scratch & Handicap Series: Don Durham 579-603, Women High Scratch & Handicap Game: Mary Hopkins 177-233, High Scratch & Handicap Series: Kay Battin 451-646, Team High Scratch Game & Series: Dad’s Espresso 577-1637, High Handicap Game & Series: Redline 820-2439, Splits Converted: Kay Battin 3-6-7-10, Judy Vangemert 5-6-10, Don Durham 4-5.