Chataqua Challenge 2017 Results

Here are the results for the 2017 Chataqua Challenge…



5K Men’s

Overall Winner

Grant Avila (14-19) 16:56

0-9

Titan Tapia 27:26

Tanner Poortinga 29:43

Cooper Revee 35:47

10-13

Titus Tapia 21:46

Jeffrey Moyer 24:01

Andrew Moyer 24:08

14-19

Willy Garret 17:38

Ethon Walker 20:19

Wyatt Crockett 22:24

20-29

C.J. Kenney 22:05

Avery Alby 26:58

Alex Avila 32:48

30-39

Doc Ward 21:20

Dawson Weilep 23:50

Travis Montgomery 26:28

40-49

Shawn Crockett 17:39

Stephen Noe 22:45

Barry Thomason 27:17

50-59

Brian Alby 30:43

Miguel Avila 38:52

Richard Miller 46:53

70-79

William Johnson 41:05

Roger West 56:50

80+

Gordon Dugan 46:29

5K Women’s

Overall Winner

Aayiana Fuller (14-19) 20:21

0-9

Marianne Thomason 31:49

Samantha Sneed 35:57

Sophia Johnstone 1:04:27

10-13

Maili Masuda 27:14

Brook LaRue 29:37

Mariah Weilep 29:43

14-19

Emily Montgomery 22:39

Emma Rusher 23:36

Emma Main 24:49

20-29

Rebecca Johnstone 20:40

Jessi Ward 21:47

Maggie Franquement 27:28

30-39

Tanya LaRue 28:52

Dawn Ericksen 33:12

Marilee Weilep 34:16

40-49

Avery Thomason 32:33

Jesseca Jeanneret 35:56

Jessica Sety 37:40

50-59

Eliza Alby 28:31

Becky Myers 53:20

Jamie Rickey 57:59

60-69

Christina Hagman 28:30

Karen Sue Mathews 34:29

Luella Hopp 42:42

70-79

Betty Peters 56:16

80+

Patti Bell 1:15:00

10K Men’s

Overall Winner

Jason Moyer (30-39) 38:28

10-13

Gavin Poortinga 54:07

14-19

Marcus Rice 40:49

Brock Weilep 48:29

30-39

Jeremy Main 44:44

Ryan Ericksen 49:44

Hank Dennewith 57:53

40-49

Chris Frizzell 41:34

50-59

David Johnstone 1:12:35

10K Women’s

Overall Winner

Lindsay Lange (20-29) 45:15

30-39

Lauren Muellen 49:47

Leslie Masuda 50:36

Jeri Dickson 53:01

40-49

Leone Rusher 49:11

Kindra Tapia 53:05

Tessa Davis 57:30

50-59

Lorinda Henricks 1:05:51

Angela Rose 1:06:24

60-69

Kay Moyer 1:16:34